Congreso de Sonora se mantiene sin sesiones en el recinto debido a protesta de Covafam

La presidenta del Congreso del Estado, la diputada Alejandra López Noriega, señaló que tras continuar el recinto legislativo tomado por maestras de la asociación Conservando los Valores y la Familia (Covafam), se ha impedido el desarrollo normal de algunas actividades.

Explicó que incluso personal del área operativa intentó ingresar recientemente al Congreso para recoger equipos de cómputo destinados a niñas y niños participantes en el programa de diputados infantiles, sin embargo, las manifestantes negaron el acceso al inmueble, argumentando que permanece cerrado.

Ante esta situación, la legisladora señaló que se optó por reprogramar la entrega de computadoras, al considerar que las condiciones actuales no son adecuadas para llevar a cabo este tipo de actividades, las cuales buscan acercar a la infancia al proceso legislativo y al funcionamiento del pleno.

En cuanto al pliego petitorio de las manifestantes, López Noriega indicó que se trata de demandas que han sido analizadas, aunque hasta el momento no se ha logrado una conclusión definitiva, debido a la naturaleza de los planteamientos.

Detalló que uno de los puntos más complicados es la intención de las maestras de regirse bajo una legislación distinta a la Ley 5 de Junio, la cual surgió tras una tragedia en Sonora y establece estrictos protocolos de seguridad para estancias infantiles, lo que dificulta la creación de normativas particulares.

Otro tema relevante es el acceso a recursos públicos, los cuales deben ejercerse bajo reglas claras y supervisión de instancias como el ISAF y la Contraloría Estatal, además de cumplir con requisitos como protección civil y registro ante el SAT.

La diputada subrayó que existe una convocatoria de la Secretaría de Educación, que cerró el pasado 15 de abril, en la que ninguna de las manifestantes se registró, pese a que representaba una vía para acceder a financiamiento bajo lineamientos establecidos.

Reconoció el derecho a la manifestación, sin embargo, dijo, no debe implicar la paralización de las instituciones.

Por último, señaló que el Congreso del Estado continuará trabajando, incluso en sedes alternas si es necesario, mientras se busca mantener el diálogo y encontrar soluciones viables, aunque aclaró que algunas de las exigencias planteadas son inviables de cumplir en el corto plazo.