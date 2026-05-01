Censura en el Congreso: Morena y aliados apagan micrófono a Gabriela Félix para ocultar ilegalidades

La diputada de la Bancada Naranja denunció que la mayoría legislativa eliminó la “correspondencia” del orden del día solo para bloquear un exhorto sobre la Ley de Bienestar Animal.

“Se creen la Liga de la Justicia, pero resultaron la Legión de las Irregularidades”, señaló la legisladora tras ser silenciada en tribuna por la presidencia del Congreso.

En un acto de censura directa, la presidencia del Congreso del Estado ordenó apagar el micrófono a la diputada Gabriela Félix Bojórquez mientras denunciaba, durante la discusión del orden del día, las maniobras arbitrarias de Morena y sus aliados para bloquear la participación de la oposición.

El incidente ocurrió cuando la legisladora de Movimiento Ciudadano solicitó el uso de la voz para explicar por qué se le negó el derecho de incluir un exhorto dirigido al Gobierno del Estado y ayuntamientos para dar cumplimiento a la Ley de Bienestar Animal.

Ante los cuestionamientos, la presidencia del Congreso interrumpió su intervención y ordenó explícitamente: “Por favor, pueden cerrar el micrófono en la tribuna”. Minutos después, tras la insistencia de la legisladora por defender su derecho a la palabra, el micrófono fue encendido nuevamente para permitirle concluir su exposición.

Gabriela Félix denunció que, tras haber solicitado el exhorto vía Oficialía de Partes para hacer valer el artículo 123 de la Ley Orgánica —el cual permite solicitar la lectura de documentos durante el apartado de correspondencia—, la mayoría legislativa optó por una medida desesperada: eliminar por completo dicho apartado de la sesión.

“Como se dieron cuenta de que no podían vulnerar mi derecho por la vía legal, decidieron que no se iba a agregar correspondencia al orden del día, aun cuando existían escritos presentados en tiempo y forma”, explicó la diputada. “Es la ocasión número 17 en esta legislatura que violan las leyes y las reglas que nos rigen.

La legisladora enfatizó que este bloqueo no es un agravio personal, sino una falta de respeto a las organizaciones civiles que exigen el reglamento de una ley aprobada “al vapor” en 2024 y que hoy sigue sin poder aplicarse correctamente.

“No le están quedando mal a Gaby Félix, le están fallando a: Coalición Animalista del Estado de Sonora, Rescate Animal de Cajeme, Rescate Fénix AC, Ángeles Perrunos, Rescate Animal Magdalena, Sanando Corazones, Patitas Unidas, Los olvidados de Farco, Fundación Educa, Adopta, esteriliza AC, Perros y Animales Sonora, Grupo Independiente de defensa de los Animales (GIDA), Reduce tu Huella, Sauceda Pahuer, Patitas Callejeras HMO, Por los Wawas, Caminantes del Desierto, Milagro Canino Navojoa, Chiquilines en Acción, Huellitas Amigas Moctezuma, Por Ti Vakita A.C., Huellas de Ángel A.C., Corazón de Perro Nogales, Rescatistas independientes de Magdalena Sonora, Grupo BCAM, Peluditos Etchojoa SOS, Rescate Animal y Ayuda canina y felina de Guaymas; y a decenas de rescatistas independientes que esperan soluciones, no bloqueos políticos”, sentenció.

Félix Bojórquez lamentó que la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRICP) siga actuando como un filtro discrecional que decide qué temas “no deben incomodar” al Poder Ejecutivo, por encima de lo que marca la legalidad.

Finalmente, reafirmó que seguirá dando la batalla por la transparencia, advirtiendo que el cinismo de la mayoría parlamentaria solo busca convertir el Congreso en un distractor de los problemas reales que acumula Sonora.