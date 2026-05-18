SSPC Sonora alerta por aumento de extorsiones digitales en redes sociales: así operan los delincuentes

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Sonora alertó sobre el aumento de casos de extorsión digital que operan mediante redes sociales, aplicaciones de mensajería y perfiles falsos, donde delincuentes buscan generar miedo para obtener dinero, datos personales o acceso a cuentas digitales.

La dependencia advirtió que las amenazas ya no ocurren únicamente mediante llamadas telefónicas, sino también a través de mensajes engañosos, enlaces sospechosos y cuentas falsas que presionan a las víctimas para actuar de manera inmediata.

CÓMO OPERAN LAS EXTORSIONES DIGITALES EN SONORA

Jesús Mario Gastélum Rochín, titular de la Unidad Cibernética, explicó que los delincuentes aprovechan el temor y la desinformación para engañar a las personas y obtener beneficios económicos o acceso a información privada.

Entre las principales señales de alerta se encuentran:

  • Mensajes que exigen respuesta inmediata
  • Solicitud de depósitos o transferencias
  • Petición de códigos de verificación
  • Uso de fotografías personales
  • Amenazas o intimidaciones
  • Perfiles y enlaces con datos inconsistentes

RECOMENDACIONES PARA EVITAR SER VÍCTIMA DE EXTORSIÓN DIGITAL

La SSPC Sonora recomendó a la ciudadanía:

  • Mantener la calma
  • No realizar depósitos de dinero
  • No compartir información personal
  • Verificar la situación antes de responder
  • Guardar evidencia de mensajes o llamadas
  • Activar verificación en dos pasos en redes sociales, correo y aplicaciones de mensajería

UNIDAD CIBERNÉTICA MANTIENE ORIENTACIÓN PREVENTIVA

La Unidad Cibernética informó que mantiene acciones permanentes de orientación y prevención para fortalecer la seguridad digital en Sonora e invitó a utilizar canales oficiales para reportar cualquier incidente.

Redacción
