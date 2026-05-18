SSPC Sonora alerta por aumento de extorsiones digitales en redes sociales: así operan los delincuentes

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Sonora alertó sobre el aumento de casos de extorsión digital que operan mediante redes sociales, aplicaciones de mensajería y perfiles falsos, donde delincuentes buscan generar miedo para obtener dinero, datos personales o acceso a cuentas digitales.
La dependencia advirtió que las amenazas ya no ocurren únicamente mediante llamadas telefónicas, sino también a través de mensajes engañosos, enlaces sospechosos y cuentas falsas que presionan a las víctimas para actuar de manera inmediata.
CÓMO OPERAN LAS EXTORSIONES DIGITALES EN SONORA
Jesús Mario Gastélum Rochín, titular de la Unidad Cibernética, explicó que los delincuentes aprovechan el temor y la desinformación para engañar a las personas y obtener beneficios económicos o acceso a información privada.
Entre las principales señales de alerta se encuentran:
- Mensajes que exigen respuesta inmediata
- Solicitud de depósitos o transferencias
- Petición de códigos de verificación
- Uso de fotografías personales
- Amenazas o intimidaciones
- Perfiles y enlaces con datos inconsistentes
RECOMENDACIONES PARA EVITAR SER VÍCTIMA DE EXTORSIÓN DIGITAL
La SSPC Sonora recomendó a la ciudadanía:
- Mantener la calma
- No realizar depósitos de dinero
- No compartir información personal
- Verificar la situación antes de responder
- Guardar evidencia de mensajes o llamadas
- Activar verificación en dos pasos en redes sociales, correo y aplicaciones de mensajería
UNIDAD CIBERNÉTICA MANTIENE ORIENTACIÓN PREVENTIVA
La Unidad Cibernética informó que mantiene acciones permanentes de orientación y prevención para fortalecer la seguridad digital en Sonora e invitó a utilizar canales oficiales para reportar cualquier incidente.
Para denuncias o reportes:
- 800 77 24 37
- reportes.ciber@sonora.gob.mx