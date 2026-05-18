Protección Civil y Cuarta Zona Militar coordinan acciones ante lluvias y huracanes en Sonora

Ante la próxima temporada de lluvias, ciclones tropicales y otras posibles emergencias meteorológicas que pudieran registrarse en Sonora, autoridades de Protección Civil y de la Cuarta Zona Militar se reunieron para coordinar acciones.

Daniel Abraham Gámez Martínez, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC)encabezó la reunión con integrantes de la Cuarta Zona Militar, junto a personal de la Dirección de Atención a Emergencias y Desastres, con el objetivo de fortalecer la atención ante posibles emergencias meteorológicas.

Los presentes reconocieron la importancia del trabajo en conjunto entre autoridades civiles y militares, cuyo principal objetivo es salvaguardar la integridad de la población sonorense ante cualquier eventualidad.

En ese sentido, refrendaron su compromiso para responder de manera eficaz y oportuna ante fenómenos meteorológicos como lluvias torrenciales y ciclones, que pudieran afectar infraestructuras y también a la ciudadanía.

Destacaron además, la implementación de estrategias preventivas, acciones de auxilio y atención inmediata en caso de contingencias, priorizando en todo momento la seguridad y bienestar de las familias sonorenses.

Durante la reunión, tanto los integrantes de la CEPC como de la Cuarta Zona Militar, aprovecharon para revisar los protocolos de actuación, comunicación y logística, todo ello con el fin de reforzar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia en distintos municipios del estado.

Cabe recordar que la actual temporada de ciclones tropicales en el Océano Pacífico dio inicio el viernes 15 de mayo, y se pronostican entre 18 y 21 fenómenos con nombre, de acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con el meteorólogo Gilberto Lagarda Vázquez, el promedio histórico para la región es de 15 ciclones tropicales con nombre por año, por lo cual el pronóstico se ubica por encima de lo habitual.

De los sistemas que podrían presentarse este año, se espera que entre nueve y 10 lleguen a categoría de tormenta tropical, mientras que entre cinco y seis podrían evolucionar a huracán categoría 1 o 2, y de cuatro a cinco podrían ser huracanes intensos de categorías 4 y 5.