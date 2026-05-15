Sonora presenta un 33% de territorio afectado por sequía; pronostican lluvias para meses de junio y julio

Sonora cuenta actualmente con ocho municipios en sequía y 16 anormalmente secos, lo que representa un incremento del 33% en los valores de sequía de un mes a otro.

De acuerdo con el Monitor de Sequía de México de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Estado registra cuatro municipios en sequía moderada, cuatro en sequía severa y 16 anormalmente secos, por lo que alrededor del 33% del territorio estatal presenta algún grado de afectación.

Según el mapa de la dependencia, la sequía más leve se localiza en municipios como San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Caborca, Pitiquito, Agua Prieta, Hermosillo, Guaymas, Empalme, San Ignacio Río Muerto, San Miguel de Horcasitas, Ures, La Colorada, Nogales, Ímuris, Magdalena y Santa Ana.

Con afectaciones de sequía moderada a severa aparecen zonas de General Plutarco Elías Calles, Altar, Caborca, Sáric, Tubutama y Nogales.

Hace un mes, en el registro correspondiente al 31 de marzo, se contabilizaban cuatro municipios en sequía moderada, dos en sequía severa y tres anormalmente secos.

En ese periodo, las principales áreas afectadas eran General Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar y Sáric, además de una pequeña zona de Agua Prieta.

Comparado con el año pasado, al 30 de abril de 2025 todo Sonora se encontraba entre sequía extrema y sequía excepcional, por lo que la afectación actual representa una reducción superior al 89%.

Pronostican lluvias para este 2026

Para este 2026, existe una anomalía positiva de lluvias durante junio y julio, informó la especialista en meteorología Karina Barradas Mendoza.

“La primera semana de junio podría traer las primeras lluvias al estado. Las tormentas favorecerían la Sierra y podrían acercarse a Hermosillo dejando viento fuerte y acumulados de 5 a 15 milímetros”, pronosticó la experta a través de redes sociales.

Gracias a estas condiciones, explicó, es posible que las temperaturas no superen los 40 grados centígrados durante dichos periodos.

“Estas condiciones favorables de lluvia se observan para el Estado durante junio y julio. Para agosto podría presentarse un periodo más seco, con máximas de 40 a 45 grados centígrados y ambiente húmedo”, advirtió.

En septiembre, añadió, podrían regresar las lluvias dependiendo de la actividad ciclónica que se registre en la región.