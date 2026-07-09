Vacaciones de verano disparan fraudes digitales; Sonora alerta por falsas agencias de viajes

Con la llegada del periodo vacacional de verano y el incremento en la contratación de viajes a través de internet, la Unidad Cibernética de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Sonora, advirtió sobre un repunte en los intentos de fraude relacionados con la venta de paquetes turísticos, reservaciones de hoteles y promociones difundidas en plataformas digitales y redes sociales.

En un comunicado, señaló que los delincuentes aprovechan la alta demanda de servicios turísticos para crear páginas web falsas o suplantar la identidad de agencias de viajes y empresas de hospedaje reconocidas, mediante ofertas con precios muy por debajo de los habituales, con el propósito de obtener depósitos o pagos por servicios inexistentes.

De acuerdo con la dependencia, antes de concretar una compra es indispensable verificar la autenticidad de la página o empresa, investigar su reputación y revisar comentarios de otros usuarios. También recomendó confirmar que las plataformas cuenten con datos de contacto verificables y evitar realizar transferencias o depósitos a cuentas personales sin corroborar previamente la legitimidad del servicio.

La Unidad Cibernética pidió a los usuarios comprobar que los sitios de internet utilicen conexiones seguras, identificadas con el prefijo “https://”, además de privilegiar métodos de pago que ofrezcan protección al consumidor y conservar comprobantes, correos electrónicos y cualquier documentación relacionada con la operación, ya que estos elementos pueden resultar fundamentales en caso de presentar una denuncia.

La SSPC Sonora exhortó a la población a mantenerse alerta y reportar cualquier sitio, perfil o publicación sospechosa al número de emergencias 911, al teléfono de la Unidad Cibernética 800 77 24237 o al correo electrónico ciber@sspsonora.gob.mx, con el fin de prevenir que más personas sean víctimas de fraudes digitales durante la temporada vacacional.