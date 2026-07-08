Mantienen operativo de búsqueda para la captura de Maximiano N por el caso de los sueros vitaminados

Las acciones de búsqueda del médico Maximiano N., involucrado en la colocación de sueros vitaminados y que cobró la vida de 8 personas, continúa mediante operativos de investigación y diligencias de cateo en diferentes partes del estado.

Al respecto, el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fgjes), Rómulo Salas Chávez, reconoció que hasta el momento no ha sido posible concretar su captura, pese a los esfuerzos desplegados por las corporaciones de seguridad.

Manifestó que durante los últimos días se efectuaron tres cateos como parte de las acciones encaminadas a localizar al médico, quien enfrenta órdenes de aprehensión por diversos delitos relacionados con la muerte de ocho personas, presuntamente a consecuencia de la aplicación de sueros vitaminados.

Salas Chávez manifestó que, a pesar de que el imputado no ha sido detenido, se cuenta con información que hace presumir que continúa ocultándose dentro del territorio sonorense, por lo que las investigaciones permanecen en curso sin descartar nuevas intervenciones en distintos puntos de la entidad.

Indicó que la institución mantiene coordinación con autoridades de otros estados y con instancias de seguridad para ampliar el alcance de las labores de búsqueda.

El fiscal agregó que se tiene el compromiso de continuar con las acciones necesarias, hasta lograr que el imputado sea presentado ante los tribunales.

Añadió que los familiares de las víctimas han sido informados de manera directa sobre el avance de las investigaciones, con el propósito de mantenerlos al tanto de las diligencias que realiza la autoridad y de las estrategias implementadas para ubicar al acusado.

Asimismo, rechazó que exista protección de alguna autoridad o de particulares hacia el médico prófugo, al asegurar que no hay elementos que indiquen que alguna persona esté favoreciendo su evasión de la justicia.

Por su parte, el gobernador Alfonso Durazo Montaño reconoció que hasta ahora no ha sido posible localizar al imputado, por lo que todas las instituciones de seguridad mantienen respaldo permanente a la Fiscalía para fortalecer el operativo de búsqueda.