Alumnas del Liceo Monte Albán Montessori graban video insultando a compañera

En el metraje, las niñas se turnan una por una para decir expresiones ofensivas y despectivas.

Unas alumnas del Liceo Monte Albán Montessori en Puerto Peñasco grabaron un video en el que insultan a una de sus compañeras. Ante ello, la madre de la afectada puso una denuncia ante el Ministerio Público por acoso escolar. El contenido audiovisual se reveló meses después que la menor de edad fuera dada de baja del centro educativo.

La denunciante señaló que, mientras su hija cursaba sus estudios en esa institución, comenzó a presentar conductas derivadas de actos de exclusión y hostigamiento. Al conocer la existencia del video, la mamá exhortó a que las autoridades investiguen los hechos y determinen si el material continúa siendo compartido

La denuncia se presentó con el objetivo de prevenir que otros niños enfrenten situaciones similares, así como generar mayor conciencia sobre las consecuencias del bullying entre estudiantes. Tanto las familias como los docentes deben identificar señales de violencia escolar y brindar apoyo a quienes puedan ser víctimas.