Aumenta a 3 mil 811 la cifra de fallecidos por terremotos en Venezuela

El número de personas fallecidas tras los dos terremotos registrados en Venezuela hace dos semanas ascendió a 3 mil 811, informó este miércoles el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguezdurante una transmisión de la televisión estatal, en la que participó junto con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Ahí también se dio a conocer que la cifra de heridos llegó a 16 mil 740 y que 17 mil 907 personas permanecen sin vivienda.

Las labores de búsqueda y remoción de escombros continúan en distintas zonas afectadas, por lo que las autoridades prevén que el balance pueda modificarse conforme avancen los trabajos de rescate y se actualicen los registros de personas desaparecidas y afectadas.

Los daños provocados por los sismos también alcanzan viviendas, hospitales, escuelas, carreteras y servicios públicos, lo que mantiene la emergencia en varias comunidades.

Durante su intervención, Delcy Rodríguez reiteró la solicitud para que cesen las sanciones que mantienen congelados activos venezolanos en el extranjero e informó que envió una carta al Reino Unido para solicitar la liberación de las 31 toneladas de oro resguardadas en el Banco de Inglaterra, cuyo valor ronda los 4 mil millones de dólares y cuya propiedad continúa bajo un litigio en tribunales británicos.

También señaló que sostuvo una conversación con la directora del Fondo Monetario Internacional para gestionar la liberación de otros recursos retenidos.

El gobierno venezolano sostiene que esos fondos permitirían atender la reconstrucción de la infraestructura afectada y apoyar a las familias damnificadas.

Organismos internacionales han señalado que, además de la atención inmediata a los sobrevivientes, será necesario restablecer servicios como agua potable, electricidad, atención médica y albergues temporales, además de rehabilitar hospitales, escuelas y redes de transporte para avanzar en la recuperación de las zonas impactadas por los terremotos.