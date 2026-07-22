Volcadura de automóvil deja dos heridos en Puerto Peñasco

Los lesionados presentaron fracturas nasales, contusiones y múltiples golpes en el cuerpo.

La fuerte volcadura de un automóvil dejó dos personas heridas en Puerto Peñasco. El percance civil ocurrió durante la noche del 20 de julio en las inmediaciones de la zona de condominios del municipio sonorense. A pesar de la magnitud del accidente, ambos ocupantes sobrevivieron y fueron reportados estables.

Al llegar al lugar, las autoridades localizaron un sedán Honda Accord color negro volcado con las ruedas hacia arriba. Las primeras indagatorias señalan que el conductor circulaba en dirección a La Cholla. Sin embargo, al intentar adelantar a otro vehículo, perdió el control, provocando que la unidad terminara fuera y diera varias volteretas.

Personal de la Cruz Roja atendió a los dos ocupantes en el lugar. Una joven de 21 años, presentó una fractura nasal y múltiples golpes, mientras que un hombre de 22 años sufrió diversas contusiones. El caso fue documentado por las autoridades mediante el Informe Policial Homologado para el seguimiento de las investigaciones correspondientes.