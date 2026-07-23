Envían 100 elementos de las Fuerzas Especiales a Zacatecas

El asesinato de diez personas registrado el pasado 18 de julio en Zacatecas, entre ellas un exalcalde, servidores públicos y un empresario, derivó en el envío de un contingente de 100 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano para reforzar las labores de seguridad en esa entidad.

Cinco de las víctimas fueron localizadas colgadas de un puente vehicular, hecho que motivó nuevas acciones operativas por parte de las fuerzas federales.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que el grupo partió a las 20 horas de este miércoles desde la Base Aérea Militar Número 1, en Santa Lucía, Estado de México, con destino al Aeropuerto Internacional General Leobardo C. Ruiz, en Zacatecas.

El traslado se realizó a bordo de una aeronave Boeing 737 de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana.

Los militares se integrarán a las operaciones que desarrolla la 11 Zona Militar y trabajarán de manera coordinada con autoridades federales, estatales y municipales.

Su incorporación forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, con el objetivo de “fortalecer la presencia institucional en distintos puntos del estado”.

Las tareas asignadas al contingente incluyen patrullaje, reconocimientos terrestres y acciones disuasivas en zonas urbanas de los municipios de Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo.

Este despliegue se suma a los 400 elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacionalenviados el pasado 19 de julio, pertenecientes a la Fuerza de Tarea Regional de la Quinta Región Militar y a la Fuerza de Reacción Territorial.