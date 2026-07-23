Desmienten intento de privatización de playas en Puerto Peñasco

La ley estable que estos espacios deben de ser de uso común.

El Gobierno Municipal desmintió un presunto intento de privatización de las playas de Puerto Peñasco. Fue el alcalde Alejandro Verdugo Angulo quien rechazó las versiones que circularon en redes sociales y aseguró que el acceso a la franja costera continúa para toda la población.

La aclaración surgió después de la difusión de un video en el que aparecen estacas colocadas en un tramo de Playa Hermosa, frente al complejo Sonoran Star. En ese sentido, el Ayuntamiento no promovió ni autorizó acciones para limitar el ingreso de los ciudadanos al litoral.

Verdugo Angulo invitó a la ciudadanía a no dejarse llevar por información sin verificar y reiteró que su administración mantendrá la defensa del acceso público a las playas. La legislación nacional reconoce estos espacios como bienes de uso común, por lo que ninguna empresa, desarrollo turístico o particular puede restringir el libre tránsito