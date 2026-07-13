18 barcos quedaron encallados por las ráfagas de viento en Puerto Peñasco

Los botes pesqueros y turísticos llegaron hasta la orilla de las playas.

Al menos 18 barcos quedaron encallados por las intensas ráfagas de viento en Puerto Peñasco. Durante la madrugada del 12 de julio se registró una tormenta de arena que movió a las embarcaciones desde los muelles hasta las playas, entre otras zonas costeras del municipio sonorense.

Protección Civil de Puerto Peñasco informó que la fuerza del viento desprendió los amarres de varias embarcaciones, lo que provocó que los barcos pesqueros y uno turístico quedaran fuera de posición. Usuarios en redes sociales documentaron mediante fotografías cómo algunos navíos seguían estáticos muy cerca de la orilla del mar.

Ante el suceso, las autoridades en Puerto Peñasco ya colaboraron con organismos públicos y dueños de embarcaciones para poner en su lugar a los vehículos marítimos. Asimismo, los servicios de emergencia no reportaron ningún herido por los sucesos relacionados con los barcos.