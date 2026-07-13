Afirma Ken Salazar que la investigación sobre el “El Mayo” Zambada correspondía a la FGR

El exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que la investigación relacionada con el traslado y captura de Ismael “El Mayo” Zambada estuvo bajo la conducción de la Fiscalía General de la República (FGR), mientras que las autoridades estadounidenses participaron únicamente mediante acciones de cooperación y también sostuvo que no cuenta con pruebas de que el expresidenteAndrés Manuel López Obrador temiera posibles declaraciones del líder del Cártel de Sinaloa.

Salazar explicó que, tras conocer los hechos, envió un mensaje al entonces presidente mexicano para informar que el gobierno estadounidense no tenía conocimiento previo del traslado de Zambada y que la operación no fue organizada por autoridades de ese país y añadió que posteriormente, junto con el entonces fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, remitió una comunicación formal al Gobierno de México con el mismo propósito.

El exdiplomático señaló que la fiscalía estadounidense permitió que personal de la FGR inspeccionara las evidencias localizadas en el aeropuerto de Doña Ana, en Nuevo México, incluida la aeronave en la que arribaron Joaquín Guzmán López e Ismael “El Mayo” Zambada e indicó que esta autorización se otorgó como una medida de cooperación entre ambas instituciones para facilitar las indagatorias encabezadas por la autoridad mexicana.

Salazar también afirmó que el FBI intervino únicamente en la detención de los involucrados una vez que la aeronave aterrizó en territorio estadounidense y reiteró que la investigación fue responsabilidad de la FGR y del fiscal Alejandro Gertz Manero, mientras que la embajada y las autoridades de Estados Unidos mantuvieron disposición para colaborar durante el proceso.

El exembajador señaló que nunca recibió información que vinculara a Rubén Rocha Moya o a integrantes de su administración con pagos provenientes de organizaciones del narcotráfico.

Respecto a la versión de que “El Mayo” Zambada pudiera revelar información que involucrara a personajes de la vida pública, comentó que ese tema era motivo de conversación entre distintos sectores, principalmente empresarios, aunque precisó que “nunca tuvo evidencia” que respaldara esas versiones.