Fuertes vientos y tormenta de arena causan daños en Puerto Peñasco

Arboles caídos, embarcaciones encalladas y apagones de energía eléctrica, son algunas de las secuelas que dejó la emergencia climática.

Una serie de fuertes vientos acompañada de una tormenta de arena causaron daños en Puerto Peñasco. Los fenómenos meteorológicos se registraron desde el 9 hasta el 12 de julio, con mayor intensidad durante la madrugada del domingo. Las ráfagas alcanzaron velocidades cercanas a los 80 kilómetros por hora, impactando la infraestructura urbana.

Entre las afectaciones reportadas se encuentra el encallamiento de varias embarcaciones dedicadas a la pesca y al turismo en muelles y playas. Además, numerosas colonias registraron interrupciones en el suministro de energía eléctrica, mientras que las autoridades trabajaban para restablecer el servicio en los sectores que continuaban sin luz.

De acuerdo con Protección Civil de Puerto Peñasco, la tormenta no dejó personas heridas, aunque sí provocó la caída de árboles y cables, afectaciones en un transformador y la ruptura de cristales en un hotel. El Gobierno Municipal mantuvo recorridos para evaluar los daños y atender los reportes de emergencia.