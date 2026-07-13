Captan barco turístico hundido en Puerto Peñasco

La embarcación recreativa fue víctima de los recientes eventos meteorológicos en la ciudad costera.

Un video difundido en redes sociales captó un barco turístico hundido en una playa de Puerto Peñasco. En las imágenes se aprecia el bote parcialmente sumergido frente a un complejo hotelero, en donde permanecía varado.

De acuerdo con la información difundida, el incidente ocurrió luego de la tormenta de arena y las intensas ráfagas de viento que afectaron al puerto sonorense entre el 9 y el 12 de julio. Las condiciones meteorológicas generaron afectaciones en distintos puntos de la ciudad, además de complicaciones para embarcaciones que permanecían en la zona costera.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas ni sobre las causas oficiales del hundimiento del bote. El video continúa circulando en plataformas digitales, donde usuarios también han reportado otros incidentes similares durante los últimos días en Puerto Peñasco.