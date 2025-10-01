Acepta Israel plan de Estados Unidos para Gaza

A casi dos años del ataque de Hamás en Israel y la posterior ofensiva militar en Gaza, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunciaron un acuerdo de 20 puntos sobre el futuro del territorio palestino en un documento fue presentado en la Casa Blanca y aún está pendiente de la respuesta de Hamás.

Entre los primeros compromisos se contempla la liberación de los rehenes que permanecen en cautiverio desde el 7 de octubre de 2023.

El texto también señala que Israel no ocupará Gaza y que el retiro militar se realizará de forma escalonada, siempre y cuando se cumplan las condiciones del pacto.

El plan establece que durante el proceso de liberación de rehenes, Israel suspenderá operaciones militares y congelará las líneas de batalla. Posteriormente, los rehenes deberán ser entregados en un plazo de 72 horas y, a cambio, se contempla la liberación de 250 prisioneros palestinos condenados a cadena perpetua.

De acuerdo con el documento, Hamás no tendrá participación en el futuro gobierno de Gaza. Los miembros del grupo que entreguen sus armas y se comprometan con la coexistencia pacífica obtendrán amnistía, mientras que quienes decidan salir del territorio tendrán paso seguro hacia países receptores.

La propuesta plantea que Gaza será administrada por un comité palestino tecnocrático y apolítico bajo la supervisión de la “Junta de la Paz”, un organismo de transición que sería presidido por Donald Trump y el ex primer ministro británico Tony Blair.

Asimismo, se implementaría un plan de reconstrucción económica con apoyo internacional y se establecería una zona económica especial con aranceles preferenciales.

El acuerdo recibió respaldo de ocho países árabes, así como de los gobiernos de Francia, España y Reino Unido, sin embargo, el documento deja sin definir los lineamientos para la creación de un Estado palestino.

En su único punto relacionado al tema, menciona que las condiciones podrían darse conforme avance la reurbanización de Gaza y la reforma de la Autoridad Palestina.