Hallaron sin vida al ciudadano estadounidense desaparecido en Guaymas; estaba debajo de un velero

Este jueves se dio a conocer por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), el hallazgo del cuerpo del ciudadano estadounidense Patrick Joseph Weber, de 71 años de edad.

Había sido reportado como persona desaparecida en San Carlos, municipio de Guaymas. La búsqueda e investigación inició el pasado 25 de febrero.

De acuerdo a un boletín, detallaron que no había indicios de violencia o saqueo en su departamento, ni en la embarcación de su propiedad. Su vehículo, modelo reciente, fue hallado en el estacionamiento del lugar donde se encontró su cuerpo.

¿Cómo lo encontraron?

La Fiscalía detalló que el cadáver lo encontraron en el área de muelles en San Carlos, concretamente debajo de un velero contiguo al de su propiedad.

Personal de la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR) llevó a cabo la recuperación del cadáver.

Servicios Periciales se encargó de procesar el lugar de intervención y su cuerpo fue trasladado para la práctica de la necropsia de ley.

Además, informaron que traía en sus prendas de vestir su teléfono celular y cartera. Esperan determinar con precisión la causa eficiente de muerte.

Adicionalmente, detallaron que hay comunicación permanente con el Consulado General de los Estados Unidos de América en Hermosillo, para los efectos legales y de asistencia consular correspondiente.