Aumentan los casos de sarampión en México

En un lapso de tres días se confirmaron 478 nuevos casos de sarampión en México, lo que elevó el acumulado nacional a 11 mil 419 contagios, de acuerdo con el reporte más reciente de la Secretaría de Salud, con corte al jueves 26 de febrero.

La autoridad sanitaria informó que hasta el viernes 20 de febrero se tenían registrados 10 mil 634 casos.

Durante el fin de semana se sumaron 307 contagios, por lo que el lunes 23 la cifra alcanzó los 10 mil 941. Entre el lunes y el martes siguientes se confirmaron 121 nuevos casos, y del martes al miércoles 25 se agregaron otros 204. En las últimas 24 horas del periodo reportado se notificaron 153 contagios adicionales.

En los últimos 12 meses, de febrero de 2025 a febrero de 2026, las 32 entidades del país han reportado casos de sarampión en 392 municipios.

Tan solo en los primeros dos meses de 2026 se han contabilizado 4 mil 966 contagios. El grupo con mayor incidencia corresponde a niñas y niños de 1 a 4 años, seguido por menores de 5 a 9 años y personas de 25 a 29 años.

Cinco entidades concentran la mayor parte de los casos confirmados. Jalisco encabeza la lista con 2 mil 938 contagios, seguido por Chiapas con 433, Ciudad de México con 345, Sinaloa con 193 y Estado de México con 142.

En cuanto a defunciones, desde el 23 de febrero no se han reportado nuevos fallecimientos, por lo que el total se mantiene en 32. Las muertes se han registrado principalmente en Chihuahua, con 21 casos, así como en Jalisco, Durango, Sonora, Michoacán, Tlaxcala, Ciudad de México, Chiapas y Guerrero.

La Secretaría de Salud recordó que el sarampión es una enfermedad viral que se transmite por gotículas respiratorias.

Los síntomas iniciales incluyen fiebre, tos, congestión nasal y conjuntivitis, seguidos por una erupción cutánea. La principal medida de prevención es la vacunación con la triple viral, que contempla dos dosis durante la infancia, además de acudir a revisión médica ante la presencia de síntomas.