Casi 600 mil mdd costará reconstruir Ucrania

La reconstrucción de Ucrania tras el conflicto armado con Rusia, que este 2026 entra en su quinto año, tendrá un costo estimado de 587 mil 700 millones de dólares durante los próximos diez años según la cifra presentada en un informe conjunto elaborado por el Banco Mundial, la Unión Europea y Naciones Unidas.

El documento señala que los daños directos ascienden a alrededor de 200 mil millones de dólares, con impactos concentrados en los sectores de vivienda, transporte y energía. Aproximadamente 14 por ciento del parque habitacional del país ha sido dañado o destruido, lo que afecta a más de tres millones de hogares.

El análisis abarca el periodo comprendido entre febrero de 2022 y diciembre de 2025.

Las afectaciones se localizan principalmente en las regiones cercanas a la línea del frente y en las principales zonas urbanas.

En el caso de la capital, Kiev, donde habitan cerca de tres millones de personas, la reconstrucción se estima en más de 15 mil millones de dólares debido a los ataques registrados contra infraestructura urbana y energética. Estas acciones han provocado interrupciones prolongadas en el suministro de calefacción durante el invierno.

A pesar de que las hostilidades continúan, desde 2022 se han destinado cerca de 20 mil millones de dólares a reparaciones de emergencia y programas de recuperación temprana.

La agencia de Naciones Unidas especializada en reconstrucción tras guerras, conflictos y desastres (UNOPS) informó que el año pasado entregó más de 45 millones de dólares en equipos de calefacción y apoyó la rehabilitación de escuelas, viviendas y servicios de salud.

Según el Instituto Kiel, los aliados occidentales han liberado más de 400 mil millones de dólares en apoyo financiero, militar y humanitario desde el inicio del conflicto.

El jefe de la UNOPS, Jorge Moreira da Silva, señaló que la reconstrucción se realiza en medio de la guerra, con infraestructuras que en algunos casos deben ser reparadas de forma repetida.