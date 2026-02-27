Vinculan a proceso a conductor por choque en carretera Caborca-Sonoyta que dejó cinco fallecidos

A casi una semana del choque entre autobús y tráiler en Caborca, que provocó la muerte de cinco personas y lesiones en otras ocho en Caborca, el conductor del camión fue vinculado a proceso.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora confirmó la vinculación de Germán N tras el accidente en la carretera Caborca-Sonoyta ocurrido el 13 de febrero pasado en el tramo carretero entre Caborca y Sonoyta, al norte de la entidad.

El Juez calificó de legal la detención, por lo que es investigado por su probable responsabilidad en el delito culposo con motivo de tránsito de vehículos, con resultado de cinco personas fallecidas, ocho lesionadas y daños materiales.

“En la carpeta de investigación se determinó que el pasado 13 de febrero, alrededor de las 06:30 horas, el imputado conducía un autobús marca Volvo, modelo 2025, número económico 670 de la empresa, circulando de norte a sur sobre la carretera Caborca-Sonoyta”, detalló la Fiscalía sonorense en un comunicado.

La autoridad investigadora agregó que en el kilómetro 115+100, al no prever lo previsible, con datos de prueba, se expuso que el imputado invadió el carril contrario, impactándose contra el tráiler marca Freightliner, propiedad de una empresa de Autotransportes de Carga.

El hecho provocó la muerte de cinco personas, lesiones en otras ocho y daños materiales en las unidades que participaron en el accidente, por lo que se impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Además, la autoridad fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria con el fin de esclarecer los hechos conforme lo indica el proceso legal.

“La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora refrenda su compromiso con la conducción objetiva y técnica de las investigaciones relacionadas con hechos de tránsito, garantizando el acceso a la justicia para las víctimas y el respeto al debido proceso”, publicó el órgano procurador de justicia.