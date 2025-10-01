Cae el jefe operativo de La Barredora

El Gabinete de Seguridad informó la detención de Gustavo Botello Rodríguez, alias El Viejón, presunto jefe operativo del grupo criminal La Barredora y señalado como uno de los principales generadores de violencia en la región del Bajío.

El operativo se realizó en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, con la participación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y autoridades estatales.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Botello Rodríguez, de 32 años, está vinculado con delitos como extorsión, homicidio, distribución y venta de drogas, privación ilegal de la libertad, robo de vehículos, robo de hidrocarburos y robo de autotransporte de carga.

También se le relaciona con agresiones a corporaciones de seguridad y colocación de mantas con amenazas en municipios de Guanajuato.

Durante el operativo también fue detenida Edith Cárdenas Reyes, alias Edy, de 30 años.

A ambos se les aseguraron armas de fuego, cartuchos, una granada de gas, drogas y equipo táctico.

Posteriormente fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente para determinar su situación legal.

Las autoridades señalaron que la captura se concretó en el Fraccionamiento Senderos de Monte Verde, en Tlajomulco de Zúñiga, donde se cumplimentó una orden de cateo.

El inmueble quedó asegurado y bajo resguardo policial.

El Viejón es señalado además como autor intelectual del robo de 10 vehículos en una agencia automotriz en León de los Aldama, así como de un robo bancario registrado en 2023.

Las investigaciones apuntan a que también dirigía actividades ilícitas en Michoacán, Jalisco y Guanajuato, en coordinación con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, subrayó que los trabajos de inteligencia continuarán con el fin de “detener a otros generadores de violencia y debilitar las estructuras criminales responsables de delitos de alto impacto en el Bajío”.