Acusa Milei a México y Brasil de financiar “campaña antiargentina”

El presidente de Argentina, Javier Milei, realizó nuevas declaraciones y señaló que los gobiernos deBrasil y México, así como el Partido Demócrata de Estados Unidos, habrían financiado una presunta campaña para desacreditar a Argentina y a su selección nacional de fútbol en el marco del Mundial.

Durante una entrevista con Radio Mitre, el mandatario hizo estas afirmaciones sin presentar pruebas que respaldaran sus dichos.

En la entrevista, Milei sostuvo que el Gobierno brasileño habría aportado una parte importante de los recursos destinados a esa supuesta campaña y posteriormente afirmó que también participaron actores políticos de México y del Partido Demócrata estadounidense.

El presidente argentino vinculó estos señalamientos con las críticas que recibe su administración, al señalar que estas responderían al desempeño económico de su país, aunque tampoco presentó evidencia para sustentar esa versión.

El mandatario también retomó sus diferencias con las autoridades brasileñas al cuestionar la decisión judicial que le impidió visitar al expresidente Jair Bolsonaro, quien permanece detenido tras ser procesado por un presunto intento de golpe de Estado relacionado con los hechos ocurridos en 2022.

Milei expresó que considera injusta la situación legal del exmandatario brasileño.

Las declaraciones se produjeron un día después de la participación de Milei en un acto político en São Paulo para respaldar la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro rumbo a las elecciones de octubre en Brasil.

Durante ese evento lanzó críticas contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y contra el ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, lo que generó una respuesta del gobierno brasileño.

Como reacción a estos hechos, Brasil llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, al considerar que las expresiones del presidente argentino afectaron la relación entre ambos países.