Impulsan plan para reubicar a personas que vivan cerca de la Laguna de Oxidación

El proyecto de traslado quedó inconcluso en otras administraciones municipales.

El Gobierno Municipal impulsará un plan para reubicar a las personas que vivan cerca de la Laguna de Oxidación en Puerto Peñasco. Las autoridades informaron que el proceso avanza con aquellos que ya lograron acreditar su residencia en la zona. Hasta la fecha, hay cuatro casos que presentan mayores posibilidades de concretar el cambio de domicilio.

La síndica procuradora, Rosario Marlene Vega Grijalva, señaló que el proyecto busca resolver una situación que quedó inconclusa en administraciones anteriores. El Ayuntamiento retomó las gestiones y trabaja en la documentación necesaria para que la reubicación pueda efectuarse en las próximas semanas.

El gobierno local pretende que los nuevos terrenos cuenten con infraestructura y servicios antes de entregar los espacios a las familias beneficiadas. Asimismo, se contempla impedir que el área cercana a la laguna vuelva a ser ocupada. En tanto que continuarán las acciones para regularizar la situación de quienes serán trasladados a otros predios.