Descarrilamiento de tren provoca derrame químico y activa emergencia en Sonora

Un vagón tanque de un tren de carga descarriló en las inmediaciones del ejido Cuauhtémoc, municipio de Naco, lo que provocó el derrame de productos químicos y la activación de un operativo de emergencia para contener los riesgos en la zona. Hasta el momento, las autoridades reportan que no hubo personas lesionadas.

El incidente ocurrió sobre las vías ferroviarias utilizadas por Ferromex en la región fronteriza de Sonora. De acuerdo con la información oficial de la Coordinación Estatal de Protección Civil, uno de los vagones tanque volcó durante el descarrilamiento, ocasionando que parte de la sustancia que transportaba se derramara en el área.

Tras el accidente, se desplegó un protocolo de atención en el que participan las autoridades competentes, las cuales mantienen labores de evaluación, monitoreo y control para determinar el alcance del derrame y reducir cualquier riesgo para la población y el medio ambiente.

La zona permanece bajo resguardo preventivo mientras continúan las maniobras técnicas para recuperar el producto derramado y verificar que existan condiciones seguras antes de reanudar las operaciones ferroviarias. Hasta la tarde del domingo no se habían informado sobre evacuaciones ni afectaciones a comunidades cercanas.

Aunque las autoridades no han precisado públicamente el tipo de sustancia química involucrada ni el volumen del material derramado, especialistas continúan con la inspección del sitio para definir las medidas de remediación y descartar riesgos adicionales.

El ejido Cuauhtémoc se ubica en el municipio de Naco, a poco más de 40 kilómetros de Cananea, sobre la carretera federal 2, en el corredor que comunica con Agua Prieta. Se trata de una zona estratégica para el transporte ferroviario de carga, utilizada de manera constante para el movimiento de minerales, insumos industriales, combustibles y otros productos entre Sonora y la frontera con Estados Unidos.