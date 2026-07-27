Destinará el INE bolsa de 84.3 mdp a dos nuevos partidos

La entrega de recursos públicos para los dos partidos políticos de nueva creación comenzó durante la última semana, con una bolsa de 84.3 millones de pesos destinada a cada una de las organizaciones para el segundo semestre de 2026.

Los fondos serán utilizados para actividades ordinarias, proyectos específicos y franquicia postal, además de las prerrogativas que recibirán en las entidades federativas donde cuentan con registro local.

En la Ciudad de México, tanto Somos México (Somos MX) como Construyendo Sociedades de Paz (Partido Paz) recibirán 5 millones 877 mil 121 pesos con 92 centavos adicionales para el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de este año.

Ambos institutos políticos enfrentarán su primera prueba electoral en los comicios federales del 6 de junio de 2027, cuando deberán participar sin alianzas con otros partidos, tal como lo establece la legislación electoral.

Para conservar su registro nacional tendrán que obtener al menos el 3 por ciento de la votación válida emitida en la elección de diputados federales.

Aunque surgieron recientemente, las dos organizaciones están encabezadas por figuras con experiencia en la política nacional.

Somos México es dirigido por Guadalupe Acosta Naranjo, quien militó durante varios años en el PRD y posteriormente se convirtió en uno de los principales críticos del proyecto de la llamada Cuarta Transformación. En su estructura participan personajes como Gustavo Madero, Beatriz Pagés, Cecilia Soto, Emilio Álvarez Icaza, Edmundo Jacobo Molina y otros integrantes provenientes de distintas fuerzas políticas y organizaciones ciudadanas.

Por su parte, el Partido Paz es encabezado por Hugo Eric Flores, fundador del extinto Partido Encuentro Social y actual diputado federal de Morena. Mientras mantiene su cargo legislativo, también asumió la dirigencia nacional de la nueva fuerza política. Entre sus dirigentes figuran integrantes vinculados con comunidades cristianas evangélicas.

El partido sostiene una agenda enfocada en la defensa de la vida y la familia, además de respaldar programas sociales y manifestar apoyo al proyecto de gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.