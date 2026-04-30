Menores infractores en Sonora aprenden empatía con actividades comunitarias

Este miércoles, menores infractores llevaron a cabo actividades enfocadas a la sensibilización, empatía y responsabilidad, con la finalidad de crear adolescentes más humanos en la sociedad, así lo dio a conocer la directora de la Unidad Municipal de Prevención y Aplicación de Medidas a Adolescentes (Umpam).

Martha Yunue Flores Contreras informó que actualmente se trabaja con 15 menores de 12 a 17 años, quienes cometieron alguna falta administrativa y quienes durante esta semana han participado en diversos talleres y jornadas, como parte de su desarrollo personal, mental y profesional.

Sobre las actividades, señaló que los menores, quienes fueron puestos a disposición de Umpam por escandalizar en la vía pública, riña y andar bajo los efectos de algunas sustancias ilícitas llevaron a cabo una jornada de limpieza en un parque y, posteriormente, se les brindó una plática sobre las adicciones y sus consecuencias.

Del mismo modo, apuntó que los jóvenes acudieron al Instituto Iris, institución educativa y de rehabilitación, en donde hicieron diversas dinámicas enfocadas a entender a las personas con discapacidad visual.

Acompañada de la directora María Eunise Álvarez Villavicencio, explicó que la actividad consistió en colocarles unos “goggles” en sus ojos, les dieron un bastón y les explicaron las herramientas que utilizan las personas con debilidad visual.

“Es importante que vivan la experiencia porque no hay mejor forma de aprendizaje que hacerlo para que ellos vean lo que viven las personas con debilidad visual y sean más conscientes, más humanos y más empáticos al encontrarse con un niño, con un adulto, con una persona que tenga esta discapacidadpara que ellos puedan ayudarlos y también transmitirlos en el hogar y en su familia”, declaró Flores Contreras.

La directora del Umpam anunció que a través de la invitación de un ciudadano los menores próximamente participarán en un taller de elaboración de quesos.

“Los adolescentes fueron presentados el mes pasado, cumplieron ya con su medida y ese es un trabajo de seguimiento que estamos realizando con ellos”, finalizó.