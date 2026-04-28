Steus mantiene huelga en la Universidad de Sonora tras rechazar oferta salarial de las autoridades

El Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora (Steus) decidió mantener la huelga tras rechazar el ofrecimiento económico de las autoridades universitarias, por lo que continuarán las banderas rojinegras en los accesos de la institución.

La determinación se dio tras una votación cerrada, en la que 558 integrantes del gremio se pronunciaron por aceptar la propuesta, mientras que 804 optaron por continuar con la huelga, dando un total de mil 362 votos del personal agremiado.

Con esta resolución, el sindicato mantiene vigente el emplazamiento a huelga que estalló el pasado 16 de abril, luego de que las bases decidieran suspender actividades ante la falta de acuerdos con la Universidad de Sonora.

El gremio consideró insuficiente la última propuesta presentada por la institución, a lo que optó por continuar con las acciones de protesta en busca de mejores condiciones salariales y contractuales.

Entre los puntos rechazados se encuentra el incremento directo al salario del 12.89% para el primer nivel, así como aumentos superiores al 4% en otros niveles iniciales y del 4% a partir del nivel 7 en adelante.