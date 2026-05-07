Agricultores de trigo de Sonora mantienen negociación y no descartan manifestaciones futuras

Los productores de trigo acordaron seguir adelante con las negociaciones con el gobierno del estado, debido a que han conseguido mejores resultados en cuanto a la cotización del precio del cultivo y apoyo financiero para la siembra.

El presidente del Sistema Producto Trigo Ricardo Martínez Parra, informó que los productores seguirán en el diálogo con el gobernador de Sonora Alfonso Durazo, debido a que parece que es un agricultor más porque entiende la causa.

“En esta asamblea, se acordó en darle el voto de confianza para que siga abanderando y siga con sus gestiones, como lo ha hecho hasta ahora, creemos que ha hecho un buen trabajo, ha salido adelante con problemas que hemos tenido y le seguimos apostando a él”.

Agregó que ya tuvieron una reunión con el subsecretario de Agricultura federal Leonel Cota, y se va a efectuar otra en fecha aún por determinar, donde habrá una representación de los productores de San Luis.

Sin embargo, no descartó la posibilidad de que se unan a las manifestaciones recientes a nivel nacional.

“La opción (de manifestarnos) está, no porque no hemos participado en las dos más recientes, estemos descartando eso; dado que vemos el buen trabajo gestor del gobierno del estado, tanto del gobernador como de la secretaria de Agricultura estatal Célida López, le seguimos apostando a ellos”.

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Expresó que, en caso de que el gobierno del estado les diga que ya no pueden avanzar más, podrían retomar el método de las manifestaciones, pero, de momento siguen apostando por el diálogo y contar con el apoyo estatal.

Lo conseguido por el estado ha sido muy bueno para ellos, ya que, hace unos meses, recibieron un recorte de hectáreas que no serían cubiertas, y fue el gobernador quien entró a apoyar; además, han tenido pláticas con la federación para presentar los daños que esas medidas provocan al agro en Sonora; asimismo, dijo que, para ellos, el manifestarse representa un gasto fuerte, que, por el momento, no pueden sostener.