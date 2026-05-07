Presunto responsable de la muerte de ocho personas con sueros vitaminados falta a la audiencia

Con su ausencia, este miércoles se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso del médico presuntamente responsable de la muerte de ocho personas en Hermosillo tras la aplicación de soluciones intravenosas, también conocidas como sueros vitaminados.

De acuerdo con Alejandra Francisca Ontiveros, hija de Dinora Ontiveros, una de las ocho víctimas, Maximiano N no se presentó a la audiencia, acudiendo a la misma sólo su defensa.

“Desconozco con qué argumento se presentaría, desconozco por qué no se presentó el doctor, no sabemos absolutamente nada y estamos aquí tras horas de estar sentadas esperando respuestas”, comentó.

La afectada señaló que, si es el caso, se buscará tomar medidas extremas ante la situación, como sería buscar el diálogo sobre el hecho con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Si tengo que ir a la Fiscalía a esperar a sus oficinas lo vamos a hacer, si tenemos que ir y hacer una marcha en la ciudad, en el estado lo vamos a hacer, lo que sea posible lo vamos a hacer”, continuó.

Francisca Ontiveros mencionó que están a la espera de información sobre la continuidad de esta audiencia debido a que el acusado es señalado por delitos como homicidio y mala praxis médica.

Para finalizar, también denunció que las autoridades tenían los medios necesarios para aprehender al presunto responsable de la muerte de ocho personas, y en el momento no lo hicieron.

Se debe recordar que el pasado 22 de abril, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fgjes) dio a conocer que en el ámbito procesal el probable responsable solicitó un amparo, mismo que le fue otorgado por Ramón Sotelo Rincón, Juez Décimo de Distrito en Sonora.