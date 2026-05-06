Niega Marco Rubio bloqueo petrolero a Cuba

La Habana acusó al secretario de Estado, Marco Rubio, de emitir declaraciones falsas tras afirmar que no existe un bloqueo petrolero y que la situación “responde a factores internos”.

El canciller Bruno Rodríguez sostuvo que las medidas impulsadas desde Washington han afectado el suministro de combustibles e indicó que en los últimos meses la llegada de cargamentos ha sido limitada y señaló presiones hacia proveedores internacionales.

También mencionó sanciones recientes anunciadas por el presidente Donald Trump dirigidas al sector energético.

Las declaraciones surgieron luego de que Rubio afirmara que el desabasto no deriva de restricciones impuestas por su país, sino de decisiones del sistema económico cubano pues señaló que anteriormente la isla dependía de envíos de petróleo desde Venezuela y que esa dinámica cambió.

Rubio también afirmó que el modelo económico vigente no ha logrado resolver la situación actual.

La crisis energética en Cuba se ha intensificado en los últimos meses por la falta de combustible, lo que ha derivado en apagones prolongados en distintas regiones.

Autoridades cubanas han reconocido que el país enfrenta limitaciones para adquirir diésel y otros insumos, lo que afecta la generación eléctrica y mantiene interrupciones en el servicio.