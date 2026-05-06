Campo mexicano vive abandono, en Sonora se perdieron 355 mdd por no exportar becerros por gusano barrenador: diputado

El diputado federal del PAN, Agustín Rodríguez, advirtió que el campo mexicano enfrenta una crisis derivada de problemas sanitarios, falta de apoyos y baja competitividad.

Señaló que en Sonora, la suspensión en la exportación de becerros por el gusano barrenador ha generado pérdidas por alrededor de 350 millones de dólares anuales.

El legislador criticó la gestión en la Secretaría de Agricultura al asegurar que no se atendió a tiempo esta problemática, lo que ha derivado en una crisis tanto económica como sanitaria que podría agravarse con el aumento de temperaturas.

Mencionó que, aunque Sonora cumple con condiciones para exportar, el cierre de la frontera responde a una evaluación de todo el país, lo que mantiene frenado al sector ganadero.

Rodríguez también advirtió sobre el encarecimiento de insumos agrícolas y la falta de rentabilidad en cultivos como el trigo, así como limitaciones en el uso de tecnología y acceso a financiamiento para productores.

Finalmente, consideró urgente un cambio de enfoque en la política agrícola para fortalecer la productividad y competitividad del campo mexicano.