Mujeres del campo en Sonora logran ingresos de hasta 7 mil pesos semanales por producción de chile berry

La producción de chile berry y hortalizas en Sonora se ha convertido en una de las principales fuentes de empleo para miles de mujeres en los valles del Yaqui y Mayo, donde trabajadoras del sector agrícola alcanzan ingresos de hasta siete mil pesos semanales, destacó el Gobierno estatal.

A través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), la administración encabezada por Alfonso Durazo Montaño reconoció el impacto económico y social que ha tenido esta actividad agrícola, especialmente en el fortalecimiento laboral de mujeres jornaleras y empacadoras.

La titular de Sagarhpa, Célida López Cárdenas, destacó que el campo sonorense se ha consolidado como un espacio de desarrollo y empoderamiento femenino, particularmente en el área de empaque de chile berry, donde miles de trabajadoras participan activamente en toda la cadena de producción.

“Las mujeres han encontrado una oportunidad real de desarrollo, alcanzando ingresos de hasta siete mil pesos semanales”, señaló la funcionaria.

Actualmente, en cada ciclo agrícola participan en Sonora entre 120 mil y 140 mil personas, de las cuales entre 45 mil y 55 mil son mujeres que laboran en cultivos como uva, chile, tomate, pepino y calabaza. Cerca del 60 por ciento de esta fuerza laboral femenina se concentra en el sur del estado, principalmente en los valles del Yaqui y del Mayo.

La producción de chile berry —también conocido como mini bell peppers o cherry peppers— se desarrolla principalmente en sistemas de agricultura protegida como invernaderos y casas sombra, con una producción enfocada en mercados de exportación.

La secretaria Célida López reiteró que esta actividad agrícola representa una alternativa estratégica para el desarrollo económico de Sonora, ya que genera empleos formales y bien remunerados durante temporadas clave como marzo-junio y septiembre-noviembre, además de posicionar al estado en mercados agrícolas de alto valor a nivel nacional e internacional.