Alertan por falsos brigadistas que cobran por servicios contra el dengue en Sonora

La Secretaría de Salud de Sonora alertó a la población sobre la presencia de personas que presuntamente se hacen pasar por brigadistas para cobrar por servicios de prevención contra el dengue, por lo que exhortó a los ciudadanos a no realizar ningún pago y verificar la identidad del personal que acude a sus domicilios.

El secretario de Salud, José Luis Alomía Zegarra, informó que el caso fue detectado por las áreas de monitoreo del recién inaugurado Centro Coordinador de Salud para el Bienestar (Cecosabi), las cuales identificaron reportes difundidos en redes sociales sobre supuestos cobros realizados por falsos brigadistas.

Explicó que, tras recibir esa información, la dependencia emitió de inmediato un aviso en sus redes sociales oficiales para advertir a la población que todos los servicios institucionales relacionados con la prevención y control de enfermedades transmitidas por vector son completamente gratuitos.

“Los brigadistas de la Secretaría de Salud no cobran absolutamente nada. Todos los insumos, el personal, los vehículos y las acciones de prevención forman parte del presupuesto institucional, por lo que ningún ciudadano debe pagar por fumigaciones, revisiones o cualquier otra actividad preventiva”, enfatizó.

Alomía precisó que esta gratuidad aplica para las acciones contra enfermedades como dengue, chikungunya, zika y rickettsiosis, y aclaró que únicamente los servicios contratados de manera particular con empresas privadas pueden tener algún costo.

Asimismo, indicó que el personal de la Secretaría de Salud acude debidamente uniformado y porta una credencial oficial con fotografía, firmas y vigencia, por lo que invitó a los habitantes a solicitar su identificación antes de permitir el ingreso a sus viviendas.

Respecto a posibles responsables, señaló que hasta el momento la dependencia no ha recibido denuncias formales, sino únicamente reportes publicados en redes sociales y algunos medios de comunicación, por lo que llamó a la ciudadanía a presentar los casos de manera oficial.

El funcionario explicó que una de las funciones del Cecosabi será recibir este tipo de reportes para verificar la información y coordinar una respuesta inmediata con las áreas correspondientes, además de orientar a la población sobre los servicios que ofrece la Secretaría de Salud.

Finalmente, reiteró el llamado a no entregar dinero a personas que aseguren formar parte de las brigadas sanitarias y a reportar cualquier intento de fraude, con el fin de evitar que más ciudadanos sean víctimas de engaños relacionados con las campañas de prevención de enfermedades transmitidas por vector.