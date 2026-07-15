CEDH mantiene presencia permanente en Ceresos de Sonora

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Sonora, Cervando Flores Castelo, informó que el organismo reforzará la supervisión en los Centros de Reinserción Social (Ceresos) del estado mediante visitas directas para verificar las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de la libertad.

El ombudsman sonorense señaló que una de las prioridades de su plan de trabajo es elaborar un diagnóstico real sobre las condiciones que prevalecen en los centros penitenciarios, a fin de contar con elementos que permitan emitir las recomendaciones necesarias a las autoridades competentes para mejorar la atención a la población penitenciaria.

“Hay un programa permanente los fines de semana de la CEDH de presencia de personal en todos los Ceresos del estado a la hora de las visitas familiares y se reciben y atienden solicitudes y quejas en un celular que tenemos las 24 horas”, externó.

En ese sentido, indicó que existe preocupación por el hacinamiento que enfrentan distintos penales del estado, así como por los riesgos que representa el calor extremo para la salud de las personas privadas de la libertad, por lo que consideró indispensable conocer de primera mano la situación que prevalece en cada uno de los Ceresos.

Flores Castelo explicó que el problema del sobrecupo no debe analizarse únicamente desde la capacidad de la infraestructura penitenciaria, sino también desde el funcionamiento del sistema de justicia, debido a que un número importante de personas continúa en prisión preventiva en espera de una resolución judicial.

Añadió que sería irresponsable afirmar que ya existe una solución para atender el hacinamiento sin contar antes con un diagnóstico sustentado en datos reales y en recorridos de supervisión, por lo que insistió en que las visitas serán parte fundamental del trabajo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

El presidente de la CEDH destacó que actualmente existe un programa permanente mediante el cual personal del organismo acude todos los fines de semana a los Ceresos del estado durante los horarios de visita familiar, con el propósito de atender de manera directa las inquietudes, solicitudes y posibles quejas de las personas internas y de sus familiares.

Además, informó que la Comisión mantiene habilitado un teléfono celular disponible las 24 horas del día para recibir y dar seguimiento a denuncias o solicitudes relacionadas con la protección de los derechos humanos dentro del sistema penitenciario, como parte de las acciones permanentes de vigilancia y atención en los centros de reinserción social de Sonora.

Respecto a la reciente fuga de internos registrada en un penal de la entidad, aclaró que ese tema no corresponde a la competencia de la CEDH, sino a la Secretaría de Seguridad Pública estatal y en particular a la Dirección General de los Centros de Reinserción Social.