Sonora impulsa el turismo con 23 eventos en 16 municipios durante vacaciones de verano

La Secretaría de Economía y Turismo de Sonora presentó la agenda de actividades de julio y agosto, integrada por 23 eventos distribuidos en 16 municipios de Sonora, con el propósito de incentivar el turismo regional y fortalecer la economía.

Durante la presentación, el titular de la dependencia, Roberto Gradillas Pineda, destacó que la industria turística representa uno de los sectores más importantes para el desarrollo económico de Sonora, al involucrar actividades culturales, deportivas, históricas y gastronómicas, además de convertirse en un escaparate para que los propios sonorenses conozcan su estado y, al mismo tiempo, atraer visitantes nacionales e internacionales.

El funcionario reconoció el trabajo de alcaldes, alcaldesas y organizadores de cada municipio, quienes durante meses preparan fiestas patronales, festivales y encuentros tradicionales que fortalecen la identidad de las comunidades, al señalar que cada celebración refleja el orgullo de sus habitantes y la vocación turística que impulsa el Gobierno de Sonora.

Gradillas Pineda recordó que esta estrategia surgió por instrucción del gobernador Alfonso Durazo Montaño, quien planteó que cada uno de los 72 municipios desarrollara un perfil turístico propio, aprovechando que las autoridades municipales conocen mejor las fortalezas, tradiciones y necesidades de sus comunidades para convertirlas en atractivos que generen derrama económica.

Como parte de la promoción, invitó a los sonorenses a recorrer el estado durante las próximas semanas, al asegurar que existen al menos 23 razones para viajar y descubrir destinos que ofrecen experiencias culturales, religiosas, deportivas y gastronómicas, además de fomentar el consumo local y beneficiar directamente a prestadores de servicios turísticos.

Cabe mencionar que dentro de la agenda son varios eventos en municipios de la Sierra Alta de Sonora, entre ellos la Tradicional Reunión de Pueblos y Ranchos de Sonora en Aribabi los días 17 y 18 de julio; las tradicionales Fiestas de San Lorenzo en Huépac del 7 al 10 de agosto; las Fiestas Tradicionales de Huásabas del 14 al 16 de agosto; así como las fiestas patronales de Bacerac en honor a Nuestra Señora de la Asunción del 15 al 17 de agosto.

La cartelera también contempla las fiestas patronales de Nácori Chico en honor a Santa Rosa de Limadel 28 al 31 de agosto, además del festival “Yecorazo 2026”, programado del 20 al 23 de agosto en Yécora, uno de los municipios serranos con mayor actividad turística durante la temporada de verano.

El secretario de Economía y Turismo también resaltó los avances que registra Sonora en materia de promoción turística internacional, particularmente en la industria de cruceros, donde el estado ha fortalecido vínculos con las principales navieras del mundo para posicionar sus destinos de playa como una opción competitiva dentro de las rutas marítimas.

Explicó que Sonora forma parte de la asociación internacional de cruceros, lo que ha permitido establecer mesas de trabajo y negociaciones con empresas del sector, considerando que la programación de estas rutas requiere una planeación de varios años, por lo que las gestiones iniciadas desde el comienzo de la actual administración buscan rendir frutos en el mediano plazo.

Reiteró que la promoción turística de Sonora, el respaldo a sus tradiciones y la participación de los medios de comunicación serán fundamentales para consolidar a Sonora como un destino turístico de mayor proyección, al invitar a las familias a aprovechar la temporada vacacional para recorrer la entidad y conocer la diversidad de festividades que se desarrollarán durante julio y agosto.