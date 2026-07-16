Amaga la CNTE con nuevas movilizaciones

Ante lo que consideraron falta de cumplimiento de los compromisos pactados tras la huelga nacional de mayo y junio, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)convocaron a una nueva jornada de movilizaciones en la Ciudad de México. El magisterio acusa a laSecretaría de Educación Pública (SEP) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de mantener pendientes diversos acuerdos, situación que podría derivar en nuevas protestas durante el periodo de receso escolar.

Representantes de las secciones 9, 10, 11 y 60 señalaron en conferencia de prensa que la minuta firmada el 19 de junio contempló 19 compromisos entre autoridades federales y la organización sindical, sin embargo, afirmaron que aún no se concreta la reunión de seguimiento con el titular de la SEP, Mario Delgado, ni la mesa de trabajo con la dirección general del ISSSTE para abordar asuntos relacionados con la seguridad social de los trabajadores.

Entre las demandas pendientes también mencionaron la ampliación de los días económicos, el análisis para otorgar un bono adicional a personal jubilado, el incremento de estímulos para docentes con estudios de maestría y doctorado, así como el pago de becas destinadas a hijos de trabajadores de la educación.

Además, indicaron que continúan los retrasos en los procesos de basificación del personal docente e interino y en la homologación de prestaciones con otras entidades del país.

La Sección 60, que representa a trabajadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN), denunció presuntos casos de hostigamiento hacia docentes y retrasos en el pago de prestaciones para jubilados.

La Coordinadora también aseguró que más de mil trabajadores recibieron reportes administrativos que podrían derivar en descuentos salariales, pese al compromiso de no aplicar represalias contra quienes participaron en la huelga nacional.

Como parte de las acciones anunciadas, la CNTE convocó a una manifestación para este 16 de julio frente a las oficinas de la Coordinación General de Recursos Humanos de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México.

Los dirigentes informaron que buscarán la presencia del secretario de Educación Pública y del director general del ISSSTE en una mesa de negociación y advirtieron que, si no existe una respuesta a sus demandas, evaluarán nuevas medidas de protesta.