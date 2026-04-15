Alza en casetas golpea a transportistas en Sonora: advierten pérdidas de hasta 40%

La reciente alza, en el costo de las casetas de cobro en la carretera federal número 15 de Estación Don a Nogales, tendrá una afectación directa en el servicio de los transportistas en Sonora.

Al respecto, Alejandro Rocha Gámez, subsecretario de Transporte de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en la entidad, expuso que este incremento se suma a una serie de factores que han venido afectando al gremio, como el aumento en el precio del diésel, que estimó en alrededor de un 30%, así como el encarecimiento de insumos básicos como aceites, llantas y refacciones.

Es una carga más para el transportista, que ya viene arrastrando muchas deficiencias, por lo que el incremento en casetas definitivamente viene a mermar todavía más su actividad

Rocha Gámez explicó que esta situación fue planteada recientemente en una reunión celebrada en el sur del estado, donde participaron transportistas y autoridades del Instituto de Movilidad, con el fin de analizar las condiciones actuales del sector.

Recordó que en ese encuentro, uno de los principales reclamos fue la falta de actualización en las tarifas del transporte de carga, particularmente en el traslado de granos, lo cual no corresponde al aumento real de los costos operativos.

Indicó que, aunque hubo un ajuste tarifario, este apenas se alineó con la inflación, sin compensar el incremento en combustibles y otros gastos, lo que ha dejado en desventaja económica a los trabajadores del volante.

A ello, dijo que hoy se suma el impacto directo del cobro en casetas, ya que los transportistas deben cubrir estos costos en cada traslado, dependiendo del número de ejes de sus unidades, lo que eleva considerablemente el gasto por viaje.

“Un flete puede cobrarse en 10 o 12 mil pesos, pero hasta la mitad se va en gastos de operación, entre combustible, casetas y mantenimiento”, detalló.

El subsecretario de Transporte de la CTM abundó que actualmente el sector enfrenta pérdidas estimadas entre el 35 y 40% de sus ingresos, lo que ha obligado a muchos operadores a improvisar reparaciones en sus unidades para poder continuar trabajando, siendo tan sólo en el sur de Sonora unas dos mil unidades que tienen que cubrir la ruta hacia Nogales con doble eje, lo que representa un gasto más que merma sus ganancias.

Ante este panorama, adelantó que la organización buscará gestionar apoyos o esquemas de rescate financiero con el Gobierno del Estado y la federación, con el objetivo de evitar el colapso del sector y garantizar la continuidad de sus operaciones.