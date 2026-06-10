Ponen freno temporal a AMIGO GNL en Guaymas por irregularidades en su consulta pública

En México, la defensa social y jurídica de las comunidades para proteger sus tierras y mares frente al avance de megaproyectos industriales ha tomado una fuerza sin precedentes. Cada vez son más las poblaciones y agrupaciones civiles que recurren a los tribunales federales y a los tratados internacionales para exigir que cualquier desarrollo económico respete los ecosistemas locales, priorizando la salud de los hábitats naturales y el derecho de los ciudadanos a decidir sobre su entorno.

Un reflejo directo de esta tendencia ocurre en el estado de Sonora, donde un juzgado federal concedió una suspensión definitiva dentro de un juicio de amparo que frena el avance del proyecto energético AMIGO GNL, planeado para operar en el puerto de Guaymas. La resolución judicial se dio a conocer a través de un boletín de prensa emitido por la asociación civil Nuestro Futuro, donde se detalla que la medida ordena a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) abstenerse de emitir cualquier tipo de autorización de impacto ambiental para esta obra hasta que se analice y resuelva a fondo la legalidad del caso.

Esta determinación jurídica, impulsada en los tribunales por Nuestro Futuro A.C. en Alianza con Artículo 19, representa un respiro importante para la biodiversidad del Golfo de California.

El proyecto busca consolidar una infraestructura capaz de exportar hasta 5.1 millones de toneladas de gas natural licuado al año; sin embargo, los promoventes alertaron que su construcción e inicio de operaciones provocaría afectaciones severas e irreversibles en una de las zonas marinas más ricas del planeta.

¿Por qué este proyecto pone en riesgo a las ballenas en Guaymas?

El principal foco de preocupación para los especialistas y defensores del territorio es el impacto directo de la actividad industrial pesada sobre la fauna marina de la región. La zona elegida para el desarrollo de AMIGO GNL es un corredor biológico crítico para la migración, alimentación y reproducción de diversas especies de ballenas y otros mamíferos marinos que dependen del equilibrio de estas aguas.

De acuerdo con las alertas técnicas presentadas por las organizaciones civiles, la operación continua de la terminal de gas traería consigo dinámicas nocivas para los cetáceos, entre las que destacan:

Un incremento drástico en el ruido submarino provocado por maquinaria pesada, lo que altera los sistemas de comunicación y orientación de las ballenas.

Un riesgo elevado de colisiones mortales entre la fauna del corredor y los buques metaneros de gran calado que transportarán el combustible.

Modificaciones en el fondo marino derivadas de trabajos de dragado intensivo.

Emisiones contaminantes ligadas a los procesos de licuefacción del gas.

Debido a estos factores, las organizaciones promotoras del amparo solicitan formalmente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)que la periferia costera de Guaymas sea catalogada como un “hábitat crítico”, blindando el ecosistema frente a proyectos de manufactura y transporte de hidrocarburos.

¿Cuáles fueron las razones del juez para suspender el proyecto AMIGO GNL?

La decisión del juez federal no solo se basó en los posibles daños ecológicos, sino en la violación a los derechos civiles de acceso a la información y participación ciudadana, principios protegidos a nivel internacional por mecanismos como el Acuerdo de Escazú. Las razones principales que fundamentan el freno judicial son:

Irregularidades en la consulta pública: Se denunció que el proceso no cumplió con las condiciones de transparencia ni con los tiempos necesarios para garantizar una participación real de la población local.

Se denunció que el proceso no cumplió con las condiciones de transparencia ni con los tiempos necesarios para garantizar una participación real de la población local. Ocultamiento de información: Las organizaciones civiles acreditaron que las autoridades no facilitaron el acceso a expedientes ambientales completos ni legibles para que la ciudadanía entendiera las implicaciones reales de la planta.

Las organizaciones civiles acreditaron que las autoridades no facilitaron el acceso a expedientes ambientales completos ni legibles para que la ciudadanía entendiera las implicaciones reales de la planta. Fallas en los estudios técnicos: Durante las fases de consulta, más de 4,800 personas firmaron y señalaron omisiones graves en la Manifestación de Impacto Ambiental, acusando que la empresa ignoró los daños acumulativos que la industria generará en la región a largo plazo.

¿Cuál es el panorama de la defensa ambiental en el resto del país?

El freno a la planta de gas en Sonora coincide con otras resoluciones recientes en las costas mexicanas, donde la autoridad federal ha tenido que retroceder ante la presión ambiental y comunitaria. Por ejemplo, en Mahahual, Quintana Roo, la SEMARNAT emitió una negativa definitiva al megaproyecto turístico “Perfect Day” de la cadena Royal Caribbean, argumentando 33 inconsistencias técnicas que ponían en riesgo el Sistema Arrecifal Mesoamericano.

Asimismo, en el pacífico norte, comunidades pesqueras e indígenas de zonas como Topolobampo, en el estado de Sinaloa, mantienen procesos de resistencia y defensas legales similares contra plantas industriales debido a su cercanía con sitios de conservación internacional.

Hasta el momento, la suspensión de AMIGO GNL en Guaymas se mantiene firme, lo que significa que las obras no podrán avanzar en sus permisos ambientales clave mientras el poder judicial evalúa de forma definitiva si el proyecto viola la ley y los derechos humanos de los habitantes de Sonora.