FGJE Sonora identifica al presunto responsable del ataque armado en el que murió un policía municipal en el Centro Hermosillo

El probable responsable de la agresión armada registrada el pasado 6 de junio en la colonia Centro de Hermosillo, donde perdió la vida un elemento de la Policía Municipal y dos personas más resultaron lesionadas por proyectil de arma de fuego, ya fue plenamente identificado informó la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

De acuerdo con la autoridad investigadora, los avances obtenidos mediante el análisis de indicios, entrevistas y otros actos de investigación permitieron establecer la identidad del presunto agresor, por lo que actualmente corporaciones de seguridad mantienen un operativo permanente para ubicarlo y lograr su captura.

ACLARAN VERSIONES SOBRE PRESUNTA DETENCIÓN

La Fiscalía precisó que una persona señalada en diversas publicaciones en redes sociales como presunto responsable y supuestamente detenida por la Policía Municipal no corresponde al autor material de los hechos que se investigan.

La dependencia indicó que la identificación del probable agresor fue posible gracias al trabajo de investigación realizado tras el ataque y al reconocimiento efectuado por testigos presenciales.

MANTIENEN OPERATIVO DE BÚSQUEDA

Actualmente, corporaciones que integran el Gabinete de Seguridad del Estado de Sonora, en coordinación con la Policía Municipal de Hermosillo, desarrollan acciones de búsqueda e investigación para localizar al presunto responsable.

Las autoridades señalaron que las labores operativas continúan de manera permanente con el objetivo de concretar su ubicación y captura a la brevedad posible.

REPORTAN ESTABLES A LOS LESIONADOS

Respecto a las personas que resultaron heridas durante la agresión, la Fiscalía informó que una mujer de 39 años de edad y un hombre de 68 años recibieron atención médica especializada por lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.

Ambos se encuentran estables y en proceso de recuperación. De acuerdo con la autoridad, las lesiones tardan más de quince días en sanar, pero no ponen en riesgo la vida.

CONTINÚAN INVESTIGACIONES

La Fiscalía reiteró que mantiene coordinación con las instituciones de seguridad pública para el esclarecimiento total de los hechos y la detención de quien resulte responsable del homicidio del agente municipal.