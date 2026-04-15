Descartan industriales alza en precio de la tortilla

La Unión Nacional de Industriales de la Masa y la Tortilla (UNIMT) aseguró que no hay un incremento previsto en el precio de la tortilla, luego de que en días recientes circularan versiones sobre un posible ajuste en el alimento básico.

A través de un comunicado, la organización señaló que dicha información “no corresponde a la situación actual del mercado ni a los acuerdos vigentes dentro del sector”.

De acuerdo con la Unión, los señalamientos sobre un aumento “carecen de sustento y no están relacionados con el Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla” e indicó que las condiciones actuales permiten mantener la producción y distribución del alimento sin modificaciones en los costos al consumidor.

El organismo explicó que la prioridad del sector es “sostener un esquema de operación que garantice abasto y estabilidad en los precios, con impacto directo en la economía de los hogares”.

En ese sentido, reiteró que “no existen factores operativos o comerciales” que respalden las versiones difundidas en torno a un posible ajuste en los tabuladores de venta.

Asimismo, hizo un llamado a la población y a los medios de comunicación para corroborar la información antes de difundirla, al advertir que los rumores “generan incertidumbre y afectan la relación entre productores y consumidores”.

La UNIMT también convocó a los integrantes de la industria a mantener coordinación y cumplir con el compromiso de estabilidad en un producto que forma parte de la alimentación cotidiana en el país.

La organización, con presencia en 14 entidades, indicó que “continuará el trabajo con autoridades para vigilar el funcionamiento del mercado y el cumplimiento de la normativa, con el objetivo de evitar variaciones injustificadas en los precios”.