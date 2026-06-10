Alfonso Durazo insiste en diálogo para levantar la huelga en la Universidad de Sonora tras 25 días

El gobernador del estado reiteró el llamado al diálogo y la negociación entre la autoridad universitaria y la parte sindical para que sea posible el levantamiento de la huelga de hecho que se mantiene desde hace 25 días en la Universidad de Sonora.

Alfonso Durazo Montaño recalcó que no se deben levantar de las negociaciones hasta que haya un consenso y espera que, tras la instalación de la Asamblea General del Staus, pronto se pueda concluir este conflicto.

“Personalmente creo y lo he dicho que la Unison no puede resistir dos huelgas anuales sin ser lastimada de fondo su imagen formadora del capital humano del talento sonorense. Me inclino por el diálogo y la negociación en una mesa se puede resolver. No hay que levantarse de la mesa en tanto no se haya construido una resolución”, declaró.

Durazo Montaño recalcó que se debe modificar la estrategia y comenzar con la revisión salarial desde un año antes y no sólo en el tiempo asignado con el fin de privilegiar el diálogo.