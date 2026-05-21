Anuncian inversión millonaria para fortalecer la manufactura aeroespacial en Sonora

La empresa GE Aerospace anunció una inversión de 760 millones de pesos para fortalecer sus operaciones de manufactura aeroespacial en Hermosillo, Sonora y Saltillo, Coahuila, como parte de su estrategia de expansión industrial en México.

Los recursos se destinarán a nueva maquinaria, herramientas, equipos de calibración y mejoras de infraestructura para elevar la capacidad operativa y responder a la demanda internacional del sector.

Inversión

De acuerdo a México Industry, la mayor parte de la inversión se concentrará en la planta de Hermosillo, Sonora, donde la compañía canalizará 725 millones de pesos para modernizar instalaciones y ampliar capacidades de producción.

El proyecto contempla la incorporación de herramientas de alta precisión, maquinaria de gran escala y sistemas de manejo de materiales que permitirán aumentar la eficiencia industrial y mejorar los procesos de manufactura.

“Estos proyectos fortalecerán la capacidad operativa del complejo de Hermosillo para dar soporte a los clientes y programas globales de GE Aerospace”, afirmó Jonathan Ruiz, líder de planta de la compañía en Hermosillo.

La estrategia también busca elevar los estándares de seguridad, calidad y eficiencia dentro de la operación mexicana.

Nuevos equipos

En Saltillo, Coahuila, la firma invertirá otros 35 millones de pesos para incorporar nuevos equipos de producción, actualizar herramientas y mejorar la infraestructura industrial de la planta operada por Unison, subsidiaria de GE Aerospace.

La empresa explicó que estas acciones permitirán fortalecer la capacidad de respuesta ante el crecimiento proyectado del mercado aeroespacial global.

“Con estas inversiones, la planta de Saltillo continúa optimizando sus procesos y expandiendo sus capacidades”, señaló Rodrigo Castro, líder de sitio de Unison en Saltillo.

El directivo destacó que la modernización permitirá ofrecer soluciones de mayor rendimiento y cumplir con los tiempos de entrega requeridos por las flotas y programas internacionales del sector.

La compañía detalló que las mejoras en ambas operaciones también contemplan adecuaciones para fortalecer el entorno laboral, optimizar la distribución de áreas operativas y mejorar las condiciones de seguridad y ergonomía para los trabajadores.

Además, los proyectos buscan aumentar la consistencia y precisión de los procesos mediante equipos avanzados de medición y calibración.

Inversión acumulada

Con esta nueva inyección de capital, GE Aerospace alcanzará una inversión acumulada cercana a 1,300 millones de pesos en México entre 2025 y 2026, consolidando al país como una plataforma estratégica para la manufactura aeroespacial.

La empresa también opera en Querétaro, Querétaro, un centro de ingeniería con 26 años de trayectoria enfocado en innovación y desarrollo tecnológico para sus operaciones globales.

El anuncio ocurre en un contexto de crecimiento para la manufactura avanzada y la industria aeroespacial en México, sectores que continúan atrayendo inversiones orientadas a incrementar capacidad productiva, automatización y especialización técnica para atender cadenas globales de suministro.

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