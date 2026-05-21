Buscan tipificar el acecho como delito en Sonora para proteger a mujeres víctimas de violencia

La Comisión para la Igualdad de Género del Congreso del Estado de Sonora dictaminó la propuesta de reforma impulsada por la diputada Zulema Bours para modificar el Código Penal del Estado de Sonora y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de tipificar el delito de acecho, y reconocerlo como una forma de violencia contra las mujeres.

Durante la reunión de comisión, la legisladora explicó que el acecho consiste en conductas repetitivas como la vigilancia constante, mensajes insistentes, seguimiento físico o digital y la aparición reiterada en lugares donde la víctima estudia, trabaja o vive, acciones que generan temor y alteran la vida cotidiana de las personas afectadas.

Lo que no se nombra muchas veces no se entiende y lo que no está claro en la ley muchas veces termina quedando sin castigo

La diputada señaló que la propuesta busca brindar herramientas legales para actuar antes de que las situaciones escalen a hechos más graves.

Zulema Bours puntualizó que la reforma no pretende castigar cualquier molestia o desacuerdo entre personas, sino proteger a quienes enfrentan conductas persistentes que afectan su libertad, tranquilidad y seguridad emocional, obligándolas incluso a modificar sus rutinas o limitar su convivencia social.

La legisladora indicó que la propuesta fue enriquecida mediante ejercicios de parlamento abiertorealizados en instituciones educativas como el Cobach de Álamos, el Conalep de Huatabampo y la Universidad Tecnológica de Etchojoa, donde estudiantes compartieron experiencias e inquietudes relacionadas con nuevas formas de violencia.

Comentó que muchas de estas conductas ocurren actualmente a través de redes sociales, teléfonos celulares y medios digitales, donde el acoso constante puede convertirse en una situación de angustia para las víctimas, especialmente entre jóvenes que enfrentan vigilancia, control y hostigamiento permanente.

Asimismo, destacó que el dictamen también incorporó observaciones técnicas de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) para lograr una redacción más clara y aplicable, con el fin de que las autoridades cuenten con herramientas efectivas al momento de atender denuncias relacionadas con acecho.

Con esta reforma, dijo, se contempla definir legalmente el acecho, establecer sanciones y agravantes en casos de mayor riesgo, además de reconocer el impacto que esta conducta tiene sobre la libertad y la paz de las personas.

Por tal motivo, afirmó que aprobar la iniciativa representa enviar un mensaje claro de prevención y protección para las víctimas en Sonora.