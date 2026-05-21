Avanza en Sonora plan B de reforma electoral de Sheinbaum

La propuesta ya fue aprobada por la comisión de asuntos constitucionales en el congreso estatal.

Los diputados locales del Congreso del Estado de Sonora, aprobaron este día en comisiones la propuesta de Plan B de Reforma Electoral, que impulsó la presidenta Claudia Sheinbaum.

David Figueroa integrante de la comisión, detalló que fue remitida al pleno, a fin de ser votada en una sesión posterior.

“Hoy votamos el dictamen para la armonización del plan B de la reforma electoral, donde se establecen algunas modificaciones en el tema de buscar ponerle freno a esos excesos que hay desde la función pública”, dijo.

El Plan B de la reforma electoral impulsado por la presidenta, es un paquete de reformas legales enfocado supuestamente en la austeridad, el ahorro de recursos y la eliminación de privilegios.