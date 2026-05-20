Busca Senado de Estados Unidos limitar acciones militares contra Irán

El Senado de Estados Unidos avanzó en una resolución que busca exigir al gobierno federal el retiro de fuerzas militares involucradas en el conflicto con Irán, medida que superó una votación de procedimiento luego de que cuatro senadores republicanos respaldaran a la bancada demócrata, lo que abrió paso a una votación final que aún no tiene fecha definida.

La iniciativa representa uno de los intentos más visibles del Congreso por limitar las operaciones militares impulsadas por el presidente Donald Trump desde el inicio de la guerra hace más de once semanas.

La resolución se apoya en la Ley de Poderes de Guerra de 1973, creada tras la guerra de Vietnam para restringir la capacidad del Ejecutivo de mantener acciones armadas sin autorización legislativa.

El proyecto establece que el gobierno debe suspender cualquier acción militar contra Irán si no cuenta con la aprobación del Congreso.

Aunque la medida logró avanzar en el Senado, todavía enfrenta obstáculos en la Cámara de Representantes, donde la mayoría republicana ha bloqueado iniciativas similares en años recientes, además, el presidente podría vetarla en caso de llegar a su despacho.

Durante la discusión, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, criticó el manejo de la guerra y cuestionó las decisiones del Ejecutivo respecto al conflicto en Medio Oriente.

La votación también dejó ver diferencias dentro del Partido Republicano sobre el alcance de la participación militar estadounidense fuera del país.

El debate ocurre mientras aumentan las preocupaciones por el costo de la guerra y el desgaste de recursos militares.

Reportes del Pentágono señalan que el gasto supera los 30 mil millones de dólares y reconocen un incremento en el uso de misiles interceptores, municiones de precisión y despliegues navales en la región.

Analistas de defensa han advertido que la continuidad de las operaciones podría afectar las reservas estratégicas de armamento de Estados Unidos.