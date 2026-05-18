Habrá segunda vuelta entre Fujimori y Sánchez en Perú

La autoridad electoral de Perú confirmó este domingo que Keiko Fujimori y Roberto Sánchezcompetirán en la segunda vuelta presidencial programada para el próximo 7 de junio.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializó los resultados tras concluir el conteo de votos de la jornada electoral realizada el pasado 12 de abril.

Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, obtuvo el primer lugar con 17.1 por ciento de los votos, mientras que Roberto Sánchez alcanzó el segundo puesto con 12 por ciento. La diferencia entre Sánchez y el tercer lugar, Rafael López Aliaga, fue de 21 mil 209 votos, lo que definió el pase al balotaje.

Durante una conferencia de prensa, el presidente del JNE, Roberto Burneo, informó que ambos aspirantes fueron los candidatos con las mayores votaciones relativas.

La primera vuelta estuvo marcada por retrasos en la distribución de material electoral en Lima, situación que obligó a reabrir algunos centros de votación al día siguiente para concluir el proceso.

Pese a los problemas operativos registrados durante la elección, la misión de observación electoral de la Unión Europea validó el proceso y señaló que, aunque existieron deficiencias, los comicios cumplieron con los criterios generales de legalidad y transparencia.

La campaña rumbo a la segunda vuelta se perfila como una contienda polarizada, similar a la registrada en 2021 entre Keiko Fujimori y el entonces candidato Pedro Castillo.

Para Fujimori, de 50 años, será el cuarto intento por llegar a la presidencia de Perú. Roberto Sánchez, de 57 años y exministro durante el gobierno de Castillo, participa por primera vez como candidato presidencial.

Sánchez enfrenta además un proceso judicial relacionado con presuntas irregularidades en reportes financieros de campaña entre 2018 y 2020. La fiscalía solicitó una condena de cinco años y cuatro meses de prisión por supuestamente declarar información falsa ante organismos electorales.