Sequía avanza en Sonora: Conagua detecta 8 municipios con afectaciones y 16 zonas anormalmente secas

Ocho municipios con algún grado de sequía y otras 16 zonas clasificadas como anormalmente secas registra Sonora actualmente, de acuerdo con el más reciente reporte del Monitor de Sequía de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), lo que representa un incremento del 33% respecto al mes anterior.

El informe actualizado al 30 de abril de 2026 señala que cuatro municipios presentan sequía moderada y otros cuatro sequía severa, mientras que cerca del 33% del territorio estatal mantiene condiciones de afectación por falta de humedad, principalmente en regiones del Norte, Noroeste y Centro de la entidad.

MUNICIPIOS DE SONORA CON AFECTACIONES POR SEQUÍA

De acuerdo con el mapa difundido por Conagua, las condiciones de sequía y áreas anormalmente secas se extienden en municipios del Norte, Noroeste y Centro de Sonora, incluyendo zonas fronterizas, agrícolas y costeras.

Entre los municipios con afectaciones aparecen:

San Luis Río Colorado

Puerto Peñasco

Caborca

Pitiquito

Agua Prieta

Hermosillo

Guaymas

Empalme

San Ignacio Río Muerto

San Miguel de Horcasitas

Ures

La Colorada

Nogales

Ímuris

Magdalena de Kino

Santa Ana

Mientras tanto, con afectaciones de sequía moderada a severa aparecen zonas de:

General Plutarco Elías Calles

Altar

Caborca

Sáric

Tubutama

Nogales

Hace apenas un mes, en el corte correspondiente al 31 de marzo, Sonora contabilizaba cuatro municipios en sequía moderada, dos en sequía severa y solamente tres zonas anormalmente secas.

En ese periodo, las principales áreas afectadas eran General Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar y Sáric, además de una pequeña zona de Agua Prieta.

SONORA MEJORA FRENTE A LA SEQUÍA EXTREMA REGISTRADA EN 2025

Aunque las condiciones actuales muestran un aumento reciente en las afectaciones, el panorama sigue siendo menos severo que el registrado hace un año.

Al 30 de abril de 2025, todo el Estado de Sonora se encontraba entre sequía extrema y sequía excepcional, por lo que la afectación actual representa una reducción superior al 89% comparada con el mismo periodo del año pasado.

PRONOSTICAN LLUVIAS PARA JUNIO Y JULIO EN SONORA

Para este 2026 existe una anomalía positiva de lluvias durante junio y julio, informó la especialista en meteorología Karina Barradas Mendoza.

“La primera semana de junio podría traer las primeras lluvias al Estado. Las tormentas favorecerían la Sierra y podrían acercarse a Hermosillo dejando viento fuerte y acumulados de 5 a 15 milímetros”, pronosticó la experta a través de redes sociales.

Gracias a estas condiciones, explicó, existe la posibilidad de que las temperaturas no superen los 40 grados centígrados durante dichos periodos.

“Estas condiciones favorables de lluvia se observan para el Estado durante junio y julio. Para agosto podría presentarse un periodo más seco, con máximas de 40 a 45 grados centígrados y ambiente húmedo”, advirtió.