Aprueban en Sonora integración del registro estatal al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias

Diputados locales aprobaron la integración en Sonora del Registro Estatal de Deudores Alimentarios al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (Rnoa), como una forma de homologar dicha ley en México.

El dictamen fue presentado ante el pleno del Congreso por el diputado Sebastián Orduño quien dijo se busca la armonización de esta ley a nivel nacional.

Durante la lectura de la propuesta, dijo que del portal del registro se tiene que hay estados que ya cumplieron con esta homologación, como es Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, Guerrero, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, lo que representa el 56 % a nivel nacional.

“Lo que buscamos con esto es brindar los derechos que tienen las niñas, niños y adolescentes, a fin de que puedan atender su situación quienes son sus deudores alimentarios”, expuso.

En ese sentido, agregó que con esta adecuación se busca que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Sonora (DIF) cuente con los registros oficiales de no deudores alimentarios y morosos, para una atención directa en la materia.

Abundó que al armonizar la normal local con la nacional, buscan reforzar la protección de los derechos de los infantes y adolescentes, para que reciban las pensiones alimentarias de manera oportuna y completa.

Además de evitar vacíos legales y aplicar sanciones a los deudores alimentarios, junto con la actualización de este padrón por parte del Poder Judicial en coordinación con el DIF en el estado.

“Buscamos que los deudores cumplan con la parte que les corresponde en la materia y que en caso contrario, sean sancionados o hasta la cancelación de servicios como es el otorgamiento de una licencia de manejo, o bien hasta trabajar en las instituciones públicas”, externó.

El diputado mencionó que esta aprobación crea un marco legal local para proteger y asegurar el acceso de las niñas, niños y adolescentes a recursos esenciales para su bienestar y desarrollo, además de que fortalece los mecanismos para que reciban sus pensiones alimenticias de manera oportuna y completa.