Declaran a Sonora Territorio STEM+ Sostenible e Innovador para impulsar la transformación educativa de las nuevas generaciones

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo sustentable y preparar a las nuevas generaciones para los retos de la economía del conocimiento, Sonora dio un paso importante hacia la consolidación de un modelo educativo basado en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM), al promover su declaratoria como Territorio STEM+ Sostenible e Innovador.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Sonora a través de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), fue respaldada por instituciones de educación media superior y superior, organismos empresariales, organizaciones sociales y diversas dependencias gubernamentales.

Entre los participantes destacan el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Sonora Norte, la Universidad de Sonora y representantes de distintos sectores comprometidos con la formación de talento y la innovación.

El secretario de Educación y Cultura, Froylán Gámez Gamboa, resaltó que esta estrategia responde a la visión del gobernador Alfonso Durazo de fortalecer la vinculación entre la educación y las oportunidades de desarrollo económico del estado.

“Se reafirma la importancia de conectar el talento sonorense desde las aulas con el desarrollo y el empleo del futuro, para que cada joven logre su máximo potencial aquí en su tierra”, expresó.

Los Territorios STEM surgen de la colaboración entre instituciones educativas, sociedad civil, empresas y autoridades con el propósito de crear alianzas regionales que impulsen una educación orientada a la innovación, la competitividad y el desarrollo sostenible.

Durante la Segunda Sesión General Ordinaria de la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior (Ceppems), los integrantes acordaron una serie de compromisos encaminados a consolidar a Sonora como un referente nacional en la formación de talento humano especializado.

Entre los principales objetivos se encuentra el impulso de prácticas pedagógicas inclusivas, interculturales y equitativas, así como la incorporación de la sostenibilidad como eje transversal en los procesos educativos.

Además, se busca promover una visión que valore el cuidado del medio ambiente, el aprovechamiento responsable de los recursos naturales y la integración de conocimientos locales, nacionales y latinoamericanos para fortalecer el desarrollo regional.

Con esta declaratoria, Sonora busca posicionarse como un ecosistema de innovación educativa capaz de responder a las necesidades de las industrias emergentes, atraer inversiones de alto valor agregado y generar mayores oportunidades de crecimiento para las futuras generaciones.